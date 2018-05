Sampierdarena, lite alla fermata del bus degenera in rissa

Ennesimo risveglio all’insegna del caos per i residenti di Sampierdarena, dove in mattinata è scoppiata una lite in strada che nel giro di pochi minuti si è trasformata in una vera e propria rissa.

Tutto è successo poco prima delle 8 in via Degola, all’altezza del capolinea del bus 18. Stando a quanto ricostruito, il litigio sarebbe scoppiato tra due donne e avrebbe poi coinvolto poi i rispettivi amici, forse usciti da uno dei locali della zona.

Le urla hanno attirato l’attenzione di alcuni residenti, che hanno subito chiamato la polizia: sul posto sono intervenute diverse volanti, ma al loro arrivo la situazione si era ormai calmata, e alla fermata del bus erano rimasti soltanto alcuni testimoni che hanno riferito della lite.