Risse e degrado, revocata la licenza al Tge di Sampierdarena

Decine di episodi di degrado e violenza che hanno fatto crescere la preoccupazione dei residenti e delle istituzioni, sino ad arrivare alla revoca definitiva: Comune e forze dell’ordine hanno disposto la revoca definitiva della licenza del circolo Tge di via Dottesio, a Sampierdarena.

Il circolo era già stato chiuso temporaneamente due volte, una a ottobre e una a novembre, in entrambi i casi per rissa. L’ennesimo episodio ha fatto dunque scattare la revoca definitiva, come confermato con soddisfazione anche dal commissario del Municipio Centro Ovest, Renato Falcidia.

«La definitiva revoca della licenza ai gestori del circolo Tge è una notizia che il nostro quartiere aspettava da tempo e che si è potuta concretizzare grazie all'impegno congiunto dell'assessore comunale al Commercio, Paola Bordilli e delle forze dell'ordine, che ringrazio personalmente e a nome di tutta Sampierdarena - è stato il commento - si tratta di un locale che provocava disagi e rischi di ordine pubblico da anni ai residenti di via Dottesio. I cittadini sampierdarenesi desiderano vivere in pace nella propria delegazione e la chiusura di questo locale è un bel regalo di Natale, a cui speriamo possano fare seguito ulteriori chiusure di locali fracassoni e finti circoli culturali, su cui da anni teniamo alta l'attenzione. Il lavoro è lungo, abbiamo ancora tanto da fare. Numerosi sono ancora i locali che non rispettano le norme basilari della convivenza civile».