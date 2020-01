Rapinano per due volte la stessa persona e scappano in bus: trovati e denunciati

Nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 gennaio, la Polizia di Stato ha denunciato due 32enni di origine nigeriana - di cui uno con precedenti - per il reato di rapina.

I fatti risalgono al 29 dicembre, quando i due avevano rapinato in via Rolando un uomo di 34 anni, strappandogli la catenina che portava al collo.

Venerdì sera, in via Degola, sempre gli stessi due 32enni hanno cercato nuovamente di rapinare l'uomo, loro connazionale, tentando di portargli via il cellulare e il portafogli, minacciandolo con un coltello e un coccio di bottiglia. Stavolta però il 34enne è riuscito ad allontanarsi, chiamando subito le forze dell'ordine, senza mai perdere di vista i due rapinatori che nel frattempo erano saliti su un autobus.

I poliziotti - in comunicazione diretta con la vittima - sono riusciti a fermare il bus e a bloccare i due malviventi, portandoli in Questura per denunciarli.