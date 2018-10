Festeggia il compleanno picchiando e rapinando prostituta, arrestato

La polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Genova, ha arrestato un cittadino marocchino di 27 anni, regolare sul territorio nazionale e residente a Sarzana, pregiudicato. Il provvedimento è stato adottato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Genova per il reato di rapina aggravata.

A seguito delle indagini svolte dalla Sezione Contrasto al crimine diffuso della Squadra Mobile sono stati raccolti a carico del giovane gravi elementi di responsabilità in relazione a una violenta rapina in strada, commessa nella notte tra il 31 maggio e l'1 giugno scorso nel quartiere di Sampierdarena ai danni di una prostituta 36enne di origini moldave.

Lo straniero, dopo essersi appartato per consumare un rapporto sessuale con la donna, l'ha aggredita con minacce e percosse, sottraendole una collanina in argento, il telefono cellulare e la carta d'identità con all'interno 150 euro in contanti.

Decisivo si è rivelato un dettaglio riportato dalla vittima agli investigatori: nelle fasi precedenti all'aggressione, il rapinatore le aveva confidato di aver appena concluso i festeggiamenti per il suo compleanno. Il dato ha consentito di restringere la lista dei sospettati ai nati il 31 maggio, conducendo così all'individuazione del colpevole.

L'uomo nel frattempo si era allontanato dal territorio nazionale per un periodo di alcuni mesi ed è stato infine rintracciato al suo rientro a Sarzana da personale della Squadra Mobile della Questura di Genova, in collaborazione con i colleghi del commissariato di Sarzana. Il giovane è stato trasferito nel carcere della Spezia.