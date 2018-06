Sampierdarena, minacciato con un coccio e rapinato al capolinea del bus

Avvicinato da uno sconosciuto al termine di una serata trascorsa in un locale notturno, minacciato con un coccio di bottiglia e derubato dello smartphone: è successo in via Degola, a Sampierdarena, vittima un 32enne di Rapallo.

Stando a quanto denunciato dall’uomo, che si è rivolto ai carabinieri, tutto è successo intorno alle 7 di sabato mattina: uscito da una discoteca della zona stava aspettando l’autobus al capolinea del 18 quando è stato raggiunto da uno sconosciuto che brandendo un coccio di bottiglia lo ha minacciato e gli ha ordinato di consegnargli il cellulare. Poi lo ha colpito con un pugno ed è fuggito, facendo perdere le sue tracce.

Il 32enne ha sporto denuncia ai carabinieri, che hanno avviato le indagini alla ricerca del rapinatore.