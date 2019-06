Assalito fuori dalla discoteca, 26enne ritrovato sanguinante in strada

Un ragazzo di 26 anni è stato ritrovato sanguinante fuori da un locale notturno di via Pacinotti, nel quartiere genovese di Sampierdarena, all’alba di sabato mattina.

Stando a quanto ricostruito dalle volanti della polizia, intervenute sul posto dopo la segnalazione da parte del 118, il giovane sarebbe stato vittima di un’aggressione avvenuta con tutta probabilità dopo la serata trascorsa nel locale.

Il 26enne è stato accompagnato all’ospedale Galliera in codice rosso, ma le sue condizioni, una volta arrivato in ospedale, sono apparse meno preoccupanti di quanto osservato inizialmente. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire cosa sia esattamente accaduto e chi sia, o siano, gli autori del pestaggio.