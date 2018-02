Ruba portafogli al supermercato, cliente grida "al ladro"

All'interno di un supermercato a Sampierdarena, in via Carlo Rota, un 60enne di origini bosniache, ha rubato il portafogli a una signora. La donna, aprendo la borsetta e non trovando il suo borsello, ha gridato al ladro, un addetto del negozio è allora prontamente intervenuto bloccando il maleintenzionato e venendo strattonato.

Sul posto è intervenuta la polizia che arrestato il ladro per rapina.