Sampierdarena, sospesa l'attività alla pizzeria fracassona

Sequestro preventivo della Magistratura per una pizzeria di via Buranello, nel quartiere di Sampierdarena. Su delega della Procura la polizia giudiziaria della Municipale ha posto i sigilli nella mattina di sabato 31 marzo. Il locale era stato segnalato da tempo dagli abitanti per gli schiamazzi notturni e per il volume dell'impianto di diffusione sonora troppo altro.

La Procura aveva già sequestrato gli altoparlanti e lo stereo ma gli schiamazzi e la confusione si sono ripresentati in breve tempo. Per questo è stato deciso il secondo provvedimento a seguito di nuove indagini. Oltre al sequestro del locale è previsto anche quello di impianti e apparecchiature per la riproduzione e amplificazione di musica, rimessi nella pizzeria dal titolare.