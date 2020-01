Sampierdarena, non solo botti: residente colpito da un piatto lanciato dalla finestra

Stava guardando i fuochi d'artificio sul terrazzo di casa sua, con i figli, quando è stato colpito da un piatto lanciato dalla finestra di un piano superiore: Gianluca Facciolo, 37 anni, abita a Sampierdarena, in via Caveri, e ha trascorso la serata dell'ultimo dell'anno in ospedale a farsi medicare il braccio e la mano per colpa di un'usanza pericolosissima, quella di lanciare oggetti vecchi dalla finestra per iniziare il nuovo anno.

«Ero sul terrazzo a guardare i fuochi e hanno lanciato dalla finestra due piatti - racconta Facciolo a GenovaToday - Se avessero colpito uno dei miei figli poteva andare molto peggio. Io me la sono cavata con cinque punti al braccio». Punti che sono stati dati al pronto soccorso, dove il 37enne è corso dopo che il sangue ha iniziato a colare dal braccio tagliato dai cocci del piatto.

«Purtroppo non ho visto da dove è arrivato il piatto, nel palazzo vivono circa 50 famiglie e c'è quello davanti - conclude Facciolo, papà di tre figli - Però ho intenzione di sporgere denuncia, anche se temo che purtroppo servirà a poco».