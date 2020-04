Gioca la carta dell'anziana madre a casa per scampare dalla perquisizione

Noto agli agenti per essere uno spacciatore attivo a Sampierdarena, è stato fermato nei pressi della fermata dell'autobus di piazza Montano. È successo intorno alle 23.45 di mercoledì 22 aprile 2020. Il giovane, un 27enne genovese, fin da subito si è mostrato poco collaborativo, dicendo che andava di fretta perché doveva recarsi al lavoro presso il mercato ortofrutticolo di Bolzaneto.

I poliziotti, riconoscendolo, hanno deciso di approfondire il controllo anche perché il ragazzo emanava un forte odore di cannabis. Gli agenti hanno trovato addosso al giovane tre buste contenenti cannabis per un peso complessivo di circa 20 grammi.

Sospettando potesse nascondere altra droga a casa, gli hanno chiesto dove abitasse e il ragazzo ha risposto di vivere con l'anziana mamma, che non avrebbe sopportato di assistere a una perquisizione domiciliare. La versione è stata smentita dagli operatori della Questura, che, dopo aver consultato i terminali, hanno scoperto che il giovane, durante un controllo di pochi giorni fa, aveva riferito di abitare presso un indirizzo diverso.

Dopo l'ennesima storia di fantasia, a cui i poliziotti non hanno nuovamente creduto, è scattata la perquisizione domiciliare presso l'ultimo indirizzo, il cui accesso è stato peraltro possibile con le chiavi che il ragazzo portava con sé. In casa sono stati trovati altri 300 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione, materiale atto al confezionamento e 115 euro in banconote di piccolo taglio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 27enne, con numerosi precedenti specifici, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Marassi.