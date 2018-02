Perdita d'olio in lungomare Canepa, traffico in tilt

Lunedì mattina all’insegna del traffico in città, soprattutto nel ponente, a causa della pioggia e della presenza di olio sulla carreggiata, un mix che ha creato sull’asfalto una patina scivolosa soprattutto per le due ruote.

Le perdite sono state segnalate soprattutto in zona Dinegro e Sampierdarena, in via Milano, via Venezia, lungomare Canepa e all’imbocco della strada Guido Rossa. Sul posto sono intervenute la pattuglie della Municipale per regolare il traffico e assorbire l’olio.

Pioggia e neve, disagi in autostrada

Anche sul nodo autostradale ligure si registra parecchio traffico, principalmente a causa delle condizioni meteo: le basse temperature hanno portato ghiaccio e neve sull’A7, all’altezza di Serravalle Scrivia, e sull’A26, tra il bivio con l’A10 e Ovada. Code si sono formate inoltre sull’A7 rea Bolzaneto e Sampierdarena proprio per i problemi alla viabilità ordinaria, e sull’A10 tra il bivio con l’A26 e quello con l’A17. Sull’A12 code tra Genova Est e il bivio con l’A7.