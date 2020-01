Si rompono le acque, giovane mamma partorisce in casa: neonata "battezzata" dai vigili del fuoco

È arrivata all'improvviso, quando ancora la mamma non era pronta ad accoglierla, ma grazie anche alla sua forza d'animo e all'intervento di una squadra di vigili del fuoco, la bimba nata oggi in un appartamento di Sampierdarena sta bene ed è in perfetta salute.

Il centralino dei vigili del fuoco ha ricevuto la chiamata giovedì pomeriggio: all'altro capo del telefono una donna che chiedeva aiuto, spiegando di essere in pieno travaglio e di non avere nessuno accanto se non la primogenita, una bimba di appena un anno.

La squadra è partita immediatamente, avvisando anche il 118, e una volta arrivati all'appartamento i pompieri hanno (necessariamente) abbattuto la porta e sono entrati: davanti ai loro occhi la giovane mamma, poco più che ventenne, che aveva appena dato alla luce la sua neonata.

«L'abbiamo praticamente ripulita noi», sorridono i vigili del fuoco, inteneriti da un soccorso apparentemente di routine che si è tramutato in un piccolo miracolo. La piccola e la mamma, stremata ma felice, sono state subito affidate alle cure degli uomini del 118, che le hanno trasportate in ospedale per i controlli.