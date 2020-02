Sampierdarena, trovati due migranti nascosti un camion proveniente dalla Bulgaria

Due uomini sono stati trovati all’interno di un camion proveniente dalla Bulgaria e diretto a un’azienda di via Rolla, a Sampierdarena.

I due, che hanno dichiarato di essere di origini afghane, potrebbero essere due rifugiati già accolti in un campo profughi, ma sulla loro identità e provenienza sono ancora in corso accertamenti. A trovarli il personale dell’azienda e l’autotrasportatore quando hanno aperto il vano di carico per scaricare la merce.

Entrambi sono in buone condizioni di salute, pur con un principio di ipotermia. Il camion, stando ai primi accertamenti, sarebbe partito dalla Bulgaria facendo tappa in Croazia e arrivando infine a Genova. Sull'episodio indaga la polizia.