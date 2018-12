Spaccia marijuana a Sampierdarena, giovane in manette

L'altra notte nei pressi di via Sampierdarena il personale del Nucleo Operativo dei carabinieri ha notato uno straniero cedere della sostanza stupefacente, risultata poi essere marjuana, a due uomini. Subito fermato e identificato in un 27enne di origini nigeriane, gravato di pregiudizi di polizia, perquisito è stato trovato in possesso di 300 euro circa, quindi sequestrati.

Il giovane è stato arrestato per cessione di sostanze stupefacenti. In mattinata è stato processato. Gli acquirenti saranno segnalati alla prefettura quali assuntori.