Sampierdarena, malore fatale in strada: muore 64enne

Tragedia nel pomeriggio di martedì in via Rolando, nel quartiere genovese di Sampierdarena, dove uhm uomo di 64 anni è morto dopo avere accusato un malore in strada.

Tutto è successo intorno alle 18.30: il 64enne stava passeggiando insieme con la moglie quando si è improvvisamente accasciato a terra, sotto gli occhi atterriti della donna e dei passanti. Immediata la chiamata al 112, che ha subito inviato sul posto un’ambulanza. Al loro arrivo, i sanitari hanno iniziato le manovre di rianimazione tentando per interminabili minuti di far ripartire il cuore, ma non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Sul posto era presente anche una volante della polizia, inviata per tenere a distanza eventuali curiosi e impedire che intralciassero i soccorsi. Che alla fine si sono dovuti rassegnare, e dichiarare il decesso. Sull’accaduto non è stato aperto alcun fascicolo alla luce delle circostanze della morte, dovute con tutta probabilità a un infarto.