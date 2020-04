«Lascia stare la mia donna», botte in strada per gelosia: doppia sanzione per violazione del dpcm

Ha trovato alcuni messaggi compromettenti sul telefono della compagna, è risalito al mittente e gli ha dato appuntamento in strada per “un chiarimento”. Che alla fine è costato circa 800 euro, e cioè il valore della doppia sanzione per violazione delle norme del dpcm finalizzato al contenimento del contagio da coronavirus.

Tutto è successo mercoledì mattina in via Rolando, a Sampierdarena. I due rivali, un uomo di 31 anni e uno di 43, si sono incontrati e hanno iniziato a discutere, finendo per azzuffarsi in strada. Sul posto è intervenuta una volante del commissariato Pré, i poliziotti li hanno divisi e poi hanno chiesto il motivo della lite.

Alla fine i due contendenti hanno ammesso che si trattava di questioni di gelosia: per entrambi è scattata la sanzione.