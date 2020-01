Lite fra donne, interviene la polizia e trova cocaina

Poco dopo le 9 di giovedì 30 gennaio 2020 la centrale operativa ha inviato una pattuglia presso un'abitazione di via Sampierdarena a seguito di una lite tra coinquiline. Arrivati sul posto i poliziotti hanno trovato le due donne ancora agitate e una delle due perdeva sangue dal naso in quanto l'altra, visibilmente ubriaca, le aveva sferrato un pugno in faccia.

Gli accertamenti svolti dal personale hanno permesso di appurare che la responsabile delle lesioni fosse pluripregiudicata per reati legati agli stupefacenti e le testimonianze acquisite hanno evidenziato la quotidiana attività di spaccio della donna.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 5,45 grammi di cocaina suddivisa in 12 involucri, la somma di 710 euro nascosti dentro un calzino oltre che un bilancino di precisione. La donna, una cittadina romena di 36 anni, è stata arrestata per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Questa mattina il processo per direttissima.