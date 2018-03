Triplo colpo a Sampierdarena, arrestato ladro seriale

Nel giro di una giornata ha rubato tre confezioni di formaggio in un supermercato, due tubetti di pasta per dentiere in una farmacia e cinque chili di colla per piastrelle in un negozio di sanitari. La polizia ha arrestato per tentata rapina impropria un ladro compulsivo in via Buranello nel quartiere di Sampierdarena.

L'uomo fermato la prima volta nel supermercato, ha riconsegnato la refurtiva e poi si è guadagnato la fuga dando una violenta spallata agli addetti della sicurezza. Grazie alle descrizioni ricevute, gli agenti delle Volanti e del commissariato di Cornigliano lo hanno però trovato poco distante e portato via in manette.

La merce è stata riportata ai legittimi proprietari e il 48enne, genovese e già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato processato per direttissima martedì 27 marzo in mattinata.