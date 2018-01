Tenta il furto in casa, ma ci abita un carabiniere

Ieri sera, giovedì 18 gennaio 2018, alle ore 21.15 due volanti della Polizia hanno arrestato, in via Cantore a Sampierdarena, un uomo di origini georgiane che aveva tentato di entrare nella casa di un carabiniere che, trovandosi però all'interno dell'abitazione, aveva subito cercato di bloccarlo finendo per essere spintonato dal ladro.

In corso Martinetti

Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell'ordine il militare era da poco tornato a casa in corso Martinetti a Sampierdarena e, dopo aver tolto la divisa, ha sentito con stupore che il nottolino della serratura stava ruotando e subito dopo la porta d’ingresso si è aperta. Si è trovato di fronte un uomo che indossava un lungo cappotto che vedendolo si è dato immediatamente alla fuga.

L'inseguimento

Nonostante fosse scalzo e in pantaloncini il carabiniere lo ha inseguito in strada riuscendo a bloccarlo, ma la reazione del ladro è stata violenta, si è divincolato spintonandolo ed è riuscito nuovamente a scappare. L’inseguimento è proseguito sino in via Cantore dove due volanti della Polizia, chiamate da un cittadino che stava assistendo alla scena, sono intervenute immediatamente e hanno definitivamente bloccato l’uomo che stava cercando di liberarsi dalla presa del carabiniere che lo aveva nuovamente raggiunto.

Si tratta di un georgiano di 38 anni con diversi precedenti e numerosi alias che è stato arrestato per rapina e lesioni ed è stato giudicato con rito direttissimo nel corso della mattinata di venerdì 19 gennaio. Al carabiniere, medicato al Pronto Soccorso, hanno dato 7 giorni di prognosi per traumi ed escoriazioni al braccio sinistro.