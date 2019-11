A fuoco un appartamento, notte di paura a Sampierdarena

Svegliati dal forte odore di bruciato e dalle sirene dei mezzi di soccorso che si stanno dirigendo sul posto: è stata una notte di paura quella vissuta dai residenti di via dei Landi, a Sampierdarena, dopo che in un appartamento al quarto piano di un palazzo al civico 17 è divampato un incendio chiaramente visibile anche dalla strada.

Le fiamme, infatti, sono uscite dalle finestre e hanno continuato a ruggire sino a quando non sono state attaccate da diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno prima portato in salvo il giovane residente nell'appartamento - rimasto lievemente intossicato - e poi accompagnato fuori il resto dei residenti in via precauzionale.

Nel giro di poco tempo l'incendio era sotto controllo, e poco dopo l'una di notte è stato definitivamente spento. I residenti sono potuti rientrare nelle loro abitazioni tranne il giovane residente nell'appartamento coinvolto, sottoposto ad accertamenti precauzionali per il fumo respirato. Dichiarati inagibili sia l'appartamento incendiato sia quello soprastante.

Sul posto erano presenti anche Polizia di Stato, Polizia Locale e 118. Ancora da chiarire le cause dell'incendio, che si è sviluppato e ha attaccato una sola stanza.