Incendio in via Rolando, notte fuori casa per i residenti

Notte di paura e ansia per i residenti del palazzo di via Rolando in cui lunedì sera intorno all’ora di cena è divampato un violento incendio che ha costretto i vigili del fuoco a evacuare completamente l’edificio.

Il rogo scoppiato in un appartamento al sesto piano e ultimo piano del civico 25: il fumo ha iniziato a uscire dalle finestre intorno alle 20, e gli inquilini si sono precipitati in strada in attesa dei vigili del fuoco, subito chiamati. Al loro arrivo, le squadre hanno subito attaccato l’incendio utilizzando l’autoscala per raggiungere il sottotetto e raffreddare la temperatura in modo da poter agire anche dall’interno.

Tutti i residenti del palazzo sono stati evacuati in via precauzionale e hanno trascorso la notte fuori in attesa del via ibera da parte del funzionario di guardia per rientrare. Martedì alle prime luce dell’alba le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza erano ancora in corso, e il palazzo risultava ancora inagibile per i gravi danni causati dalle fiamme. Nessuno è rimasto ferito né intossicato, e durante le operazioni i vigili del fuoco hanno salvato anche un cane, un gatto e un coniglio.