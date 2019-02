Incendio a Sampierdarena, in fiamme un appartamento

Un incendio è divampato nel pomeriggio di sabato in un appartamento di via Giovannetti, nel quartiere genovese di Sampierdarena.

I vigili del fuoco del comando di Genova sono intervenuti poco dopo le 16 su richiesta dei residenti: il rogo è scoppiato in una stanza di un’abitazione al secondo piano, per cause ancora in via di accertamento.

I proprietari non erano in casa, dunque i pompieri sono stati costretti a entrare dalla finestra montando una scala e indirizzano il tubo verso le fiamme. La stanza in cui è divampato l’incendio è andata completamente distrutta, ma il resto dell'appartamento non ha fortunatamente subito gravi danni.

Da chiarire, come detto, le cause: non è escluso che possa essersi trattato di un cortocircuito.