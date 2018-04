Sampierdarena, frigo prende fuoco su un terrazzo

Attimi di paura in mattinata in via Sampierdarena per un incendio divampato da un frigorifero sistemato sul terrazzo di un appartamento.

Le fiamme sono state notate dai residenti: i proprietari non erano in casa al momento del rogo, e i Vigili del fuoco giunti sul posto hanno raggiunto il terrazzo con l’autoscala spegnendo le fiamme nel giro di poco tempo.

Pochi, fortunatamente, i danni, complice anche il rapido intervento. Da chiarire adesso le cause dell’incendio. Soltanto pochi giorni fa un episodio simile si è verificato al Lagaccio, dove da un barbecue installato sul terrazzo si sono alzate fiamme molto alte che hanno reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco.