Sampierdarena: locale religioso a fuoco, intervento dei pompieri

Fiamme, paura, ma per fortuna nessun ferito questa mattina, domenica 16 giugno 2019, in via Caveri a Sampierdarena. Per cause ancora da accertare ha preso fuoco un locale adibito a cerimonie religiose della Chiesa Evangelica.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede centrale insieme a personale della polizia locale: le fiamme, nonostante fossero molto limitate e circoscritte, hanno causato notevoli danni da fumo. Non si lamentano feriti, tra le ipotesi plausibili un guasto di natura elettrica che ha generato l'incendio.