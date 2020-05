Sampierdarena, auto in fiamme in via Cantore

Allarme martedì mattina in via Cantore, a Sampierdarena, per un'auto che ha preso fuoco a bordo strada.

L'incendio è divampato intorno alle 8 verso la fine di via Cantore direzione centro città. Le fiamme si sono sono alzate dal cofano e il fumo ha attirato l'attenzione dei residenti, che hanno chiamato i vigili del fuoco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il rogo è stato quindi spento rapidamente, nessuno è rimasto ferito né intossicato.