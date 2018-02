Spacciatore in bicicletta, a casa cinque etti di droga

Un uomo di origini marocchine si aggirava in via Sampierdarena a bordo di una bicicletta, la sua costante presenza è stata segnalata alla polizia da un gruppo di residenti e a seguito d'indagini è emerso che il 50enne gestiva un giro di spaccio.

Per questo è stato arrestato spaccio e detenzione di sostanza stupefacente e denunciato per reato di ricettazione. Lo spacciatore, infatti, a casa nascondeva cinque etti di hashish e 1290 euro in banconote e diversi oggetti: capi di abbigliamento sportivo, dispositivi elettronici, cosmetici e diverse biciclette, risultati rubati.

Negli affari illegali era coinvolta anche una donna genovese di 60 anni, convivente, che è stata denunciata per gli stessi reati del compagno in affari.