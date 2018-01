Ruba al supermercato, ma non ha fatto i conti col vigilante

Sabato 27 gennaio 2018 alle 17.30 la polizia ha arrestato un genovese di 23 anni per aver rapinato un supermercato in via Cantore a Sampierdarena. Decisivo l'intervento di un addetto alla sorveglianza che ha inseguito il ladro e l'ha bloccato dopo una violenta colluttazione.

Furto di cosmetici

Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell'ordine il giovane ha prelevato dagli scaffali alcuni prodotti cosmetici del valore di circa 90 euro e ha cercato di uscire dal supermercato senza pagare. Un addetto alla sicurezza, che lo aveva tenuto sempre sotto controllo, ha cercato di fermarlo ma il ladro è riuscito a darsi alla fuga.

L'inseguimento

L’addetto, in contatto telefonico con la sala operativa della Questura, lo ha inseguito riuscendo, dopo una violenta colluttazione, a bloccarlo. Gli agenti di polizia intervenuti rapidamente in soccorso del dipendente hanno così arrestato il giovane per rapina. Il 23enne, con svariati precedenti di Polizia, è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura a disposizione dell’autorità giudiziaria.