Spesa da 135 euro al supermercato, ma si "dimentica" di pagare

Dopo aver fatto la spesa ha cercato di allontanarsi senza pagare nascondendo i prodotti prelevati dagli scaffali in una borsa. Per questi motivi una donna di 42 anni è stata denunciata a piede libero dai carabinieri della stazione di Sampierdarena, intervenuti in via Cantore nei pressi del supermercato Pam.

La donna aveva provato a rubare merce del valore complessivo di 135 euro, tutti i prodotti sono stati recuperati e restituiti al supermercato mentre per la 42enne è scattata la denuncia.