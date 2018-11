Sampierdarena, tenta furto in appartamento: arrestato giovane ladro

Tentato furto in appartamento domenica pomeriggio in via Malinverni, a Sampierdarena.

A sorprendere il ladro, un 18enne di origini tunisine, sono stati i residenti del palazzo, che poco dopo le 17 lo hanno visto cercare di forzare la porta d’ingresso dell’abitazione di una donna.

Sul posto sono arrivate due pattuglie dei carabinieri, che hanno individuato il giovane e lo hanno arrestato: portato in caserma, è stato giudicato per direttissima in mattinata.