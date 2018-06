Ruba scooter a Sampierdarena e nasconde cocaina sulla volante

Un 18enne di origini algerine, pluripregiudicato e irregolare, è stato arrestato domenica 17 giugno intorno alle 21.30 in via Sampierdarena dalla Polizia per il reato di ricettazione. Inoltre è stato segnalato anche per detenzione di droga ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e inosservanza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Motorino rubato & droga

Gli agenti di una volante lo hanno notato in via Sampierdarena mentre era in sella ad uno scooter privo della chiave d’accensione e hanno deciso di controllarlo. Dopo un primo tentativo di fuga immediatamente fallito, le volanti sono riuscite a fermarlo e lo scooter è risultato rubato. Durante il trasporto in Questura sull’auto di servizio, l’algerino ha nascosto sotto il sedile due involucri di cocaina del peso complessivo di circa 1 grammo, rinvenuti dopo il controllo di routine insieme alla somma di 90 euro in banconote di piccolo taglio che portava negli indumenti e di cui non ha saputo fornire spiegazioni plausibili.

Resistenza a pubblico ufficiale

L’uomo, a quel punto, ha cominciato a dare in escandescenza opponendo una violenta resistenza nei confronti degli agenti che, dopo poco, con fatica, sono riusciti a bloccarlo.

Durante gli accertamenti più accurati svolti in Questura è emerso che il giovane era sprovvisto di patente di guida non avendola mai conseguita ed era inottemperante ad un invito di presentazione presso l’Ufficio Immigrazione per regolarizzare la sua posizione in Italia. Al termine degli accertamenti è stato portato nel carcere di Marassi.