Furto sul treno a Sampierdarena, carabiniere insegue e arresta il ladro

Nel pomeriggio di lunedì 7 gennaio 2019, a bordo di un treno regionale, fermo momentaneamente presso la stazione ferroviaria di Sampierdarena, un malvivente, approfittando di un attimo di distrazione di una passeggera, con una mossa fulminea si è impossessato della sua borsa ed è sceso velocemente dal convoglio.

Il fuggitivo è stato inseguito e bloccato lungo una via limitrofa da un carabiniere libero dal servizio, che si trovava a bordo del treno, da alcuni cittadini e dalla pattuglia della stazione carabinieri di Sampierdarena, prontamente intervenuta. Il malfattore, identificato in un genovese di 31 anni con pregiudizi di polizia è stato arrestato per furto con strappo.

La refurtiva recuperata è stata restituita alla 22enne studentessa savonese. Il 31enne è stato processato con rito direttissimo questa mattina.