Da Sampierdarena alla Foce, in arrivo 101 nuove telecamere per la città

Nuova “infornata” di telecamere di video-sorveglianza sul territorio cittadino. È stato infatti approvato oggi in giunta il nuovo progetto che consentirà di ampliare, con 101 nuove telecamere, la video-sorveglianza dei Municipi Medio Levante e Centro Ovest.

Il costo complessivo del progetto è di 386mila euro: poco piango di 38mila resteranno a carico del Comune di Genova, gli altri verranno finanziati attraverso il “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” del Ministero dell’Interno. Obiettivo, potenziare il controllo del territorio - e facilitare il lavoro delle forze dell’ordine - nei quartieri della Foce, di Albaro, di Sampierdarena e di San Teodoro.

Promotore dell’iniziativa, l’assessore alla Sicurezza, Polizia locale, Immigrazione e Centro storico, Stefano Garassino, insieme on i colleghi al Patrimonio, Stefano Balleari, e ai Lavori Pubblici, Bilancio e Patrimonio, Pietro Piciocchi.

«È un nuovo, importante tassello che va a comporre in modo sempre più efficace un sistema per la salvaguardia della sicurezza dei cittadini - ha detto Garassino- al quale la nostra amministrazione sta lavorando da tempo, di concerto con tutte le Forze dell’ordine. Le videocamere sono ormai uno strumento essenziale per garantire alla comunità un livello più elevato di sicurezza. Utilizzare le tecnologie nel controllo del territorio e nella tutela dei cittadini ci consente un’importante azione deterrente per contrastare azioni illegali di qualunque genere, ma anche di valorizzare la qualità degli interventi della nostra Polizia Locale nella tutela della vivibilità cittadina e del decoro delle aree urbane».