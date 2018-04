Rissa fuori dalla discoteca a Sampierdarena, una denuncia

Una rissa è scoppiata fuori dalla discoteca Mascara a Sampierdarena, in via Fillak, intorno alle 3 di lunedì 2 aprile. Nel locale si festeggiava in occasione del lungo weekend di Pasqua. Per motivi da chiarire, i giovani hanno iniziato a discutere davanti all'ingresso del club finché la lite non è degenerata.

Sul posto sono arrivate le volanti della polizia e gli agenti sono riusciti a fermare un 27enne di origini albanesi che è stato denunciato per rissa, gli altri si sono dileguati.