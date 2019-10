Evadono dai domiciliari, tre denunce nel weekend

Nel corso del fine settimana, durante alcuni predisposti servizi per controllare le persone sottoposte a obblighi vari, un equipaggio del Nucleo Radiomobile e la pattuglia della stazione carabinieri di Sampierdarena hanno denunciato per il reato di evasione tre persone, tutti agli arresti domiciliari per vari reati.

I tre, durante l'ispezione, non sono stati trovati nelle rispettive abitazioni.