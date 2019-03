Sampierdarena: ai domiciliari per estorsione, arrestato per evasione

Un albanese di 25 anni, gravato di pregiudizi di polizia, abitante in via Sampierdarena, sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di estorsione, si era allontanato dalla sua abitazione senza un regolare permesso.

Mercoledì 27 marzo 2019, rintracciato dalla pattuglia della locale stazione, è stato arrestato per evasione. Questa mattina è stato processato con rito direttissimo.