In giro per Sampierdarena a spacciare eroina, arrestato

Nel corso della nottata fra venerdì 10 e sabato 11 aprile a Sampierdarena i Carabinieri della locale compagnia hanno notato transitare in via Reta un uomo e hanno deciso di fermarlo. Raggiunto e identificato in un algerino di 53 anni, gravato da pregiudizi di polizia e illegale sul territorio, l'uomo ha assunto un comportamento nervoso e non collaborativo.

Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 30 grammi circa di eroina, già suddivisa in dosi, e della somma di 580 euro, sequestrati insieme alla droga.

Il 53enne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trasferito presso il carcere di Marassi.