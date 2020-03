Sampierdarena, accoltella l'ex compagna: «Non puoi lasciarmi»

Ha aggredito la ex compagna con un coltello, poi ha rivolto la lama verso di sé tentando di togliersi la vita.

È successo domenica in piazza del Monastero, a Sampierdarena, protagonista un cittadino marocchino di 44 anni che ha colpito una connazionale 45enne con un coltello al collo perché non accettava la fine della relazione.

Dopo l'aggressione, l'uomo si è ferito a sua volta e poi si è dato alla fuga, bloccata dai carabinieri sopraggiunti nel frattempo dopo la richiesta di aiuto della donna al 112 e la segnalazione di alcuni vicini di casa.

La donna è stata subito soccorsa e portata al Villa Scassi in codice rosso. In codice rosso anche il 44enne, fermato con l’accusa di tentato omicidio. Nessuno dei sue sarebbe in pericolo di vita.