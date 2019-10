Danneggia le auto parcheggiate, poi aggredisce vigilessa e colleghi intervenuti

Colto sul fatto mentre danneggiava alcune auto, ha aggredito gli agenti di polizia Municipale intervenuti per fermarlo.

À successo nella notte in via Sampierdarena, protagonista della vicenda un uomo di 30 anni di origini bielorusse. A chiamare la Locale, alcuni residenti che l’hanno visto accanirsi contro le auto e hanno segnalato il fatto. All’arrivo della pattuglia, l’uomo si è scagliato contro una vigilessa, poi contro due colleghi intervenuti per difenderla.

Alla fine bloccato, il 30enne è stato arrestato con le accuse di violenza, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.