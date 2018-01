Paura nella notte: crolla il soffitto, 7 persone ferite

Uno scricchiolio, poi il forte rumore, il dolore e il panico: sono stati attimi di paura quella vissuti dai richiedenti asilo ospiti del centro di accoglienza di via Sampierdarena in cui mercoledì sera ha ceduto il controsoffitto, un crollo che ha causato il ferimento di 7 persone.

L’allarme è scattato intorno alle 22, quando alcuni vicini hanno segnalato ai Vigili del Fuoco il forte rumore e le grida di aiuto che provenivano dal primo piano del palazzo al civico 40: un appartamento in ordine festito dalla cooperativa Saba, in cui erano ospitati 13 profughi di diverse nazionalità. Al momento del crollo, calcinacci e altri detriti sono piombati su alcuni di loro all’improvviso, seppellendoli.

Sei persone sono rimaste ferite e sono state accompagnate in ospedale con ferite di media gravità, mentre un giovane, rimasto sotto le macerie ed estratto dopo diverso tempo da Vigili del Fuoco, è stato portato al Galliera in condizioni più gravi: a preoccupare i medici è una profonda ferita alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le operazioni di soccorso sono durate oltre un’ora, e nella notte sul posto sono intervenuti anche il sindaco Marco Bucci per controllare la siturazione, e i tecnici del Comune per esaminare il palazzo e testarne la sicurezza. Il cedimento, però, non sembra avere causato danni strutturali, e lo stabile ha mantenuto l’agibilità. Una perizia è già stata richiesta per fare chiarezza sulle cause.