Crolla capannone abbandonato, paura a Sampierdarena

Nella serata di martedì 24 settembre 2019 i vigili del fuoco di Genova sono intervenuti in via Grossi a Sampierdarena, nei pressi della piscina Crocera, per il crollo di un'ala di un vecchio capannone industriale abbandonato.

I vigili del fuoco sono intervenuti con l'unità cinofila per il timore che potessero esseri sotto le macerie alcune persone senza fissa dimora che utilizzavano il capannone come dormitorio. Dopo aver messo in sicurezza l'area circostante gli operatori hanno svolto le ricerche, che hanno dato esito negativo.