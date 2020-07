Movida e alcool: blitz contro gli assembramenti a Sampierdarena

Martedì sera di controlli a Sampierdarena. I poliziotti del Commissariato Cornigliano, insieme ai colleghi del VI Reparto della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, seguiti dai militari e dagli agenti della Polizia Locale sezione Annona, hanno fermato e identificato 60 persone; di queste 18 sono risultate pregiudicate.

Il servizio straordinario di controllo del territorio è stato deciso dal Questore dopo un tavolo tecnico.

Anche esercizi commerciali nel mirino degli agenti di polizia: quattro negozi sono stati controllati e sanzionati. Altri 5 verbali sono stati strappati in piazza Settembrini e via Dodero, per consumo di sostanze alcoliche in strada, in violazione dell'ordinanza del sindaco.

