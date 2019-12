Pattuglione a Sampierdarena, un arresto e quattro denunce

La scorsa notte i carabinieri della compagnia di Sampierdarena, insieme ai colleghi del Centro e di San Martino, coadiuvati dagli specialisti dell'Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Anti-sofisticazioni dei carabinieri, con l'unità cinofila d'Albenga, sono stati impegnati in un servizio ad 'Alto Impatto' nel quartiere di Sampierdarena.

Una persona è stata arrestata per spaccio di sostanze stupefacenti e per possesso e fabbricazione di documento d'identità falso: si tratta di un 43enne marocchino, gravato da pregiudizi di polizia e irregolare sul territorio, che è stato sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina in cambio di 80 euro a un genovese di 48 anni. Perquisita l'abitazione dello spacciatore, i militari hanno trovato e sequestrato un'altra dose della stessa sostanza e 200 euro circa. Il 43enne, durante l'identificazione, ha mostrato un documento di identità falso, riportante false generalità, poi sequestrato.

Quattro i denunciati durante il servizio: il 48enne genovese acquirente della droga, oltre a essere stato segnato alla prefettura quale assuntore, è stato denunciato per favoreggiamento, poiché ha fornito dichiarazioni tese a ostacolare l'accertamento dei fatti; un 64enne, gravato da pregiudizi di polizia, trovato in possesso di una pistola mono-colpo calibro 8 flobert, illegalmente detenuta, appartenuta al defunto genitore, è stato denunciato per detenzione illegale di armi.

Infine una 39enne genovese e un siciliano di 57 anni, entrambi con pregiudizi di polizia, sottoposti agli obblighi domiciliari, rispettivamente per i reati in materia di stupefacenti e per reati contro la persona, non trovati presso le proprie abitazioni durante il controllo, sono stati denunciati per evasione.