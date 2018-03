Controlli a tappeto dei Carabinieri, arrestato pregiudicato con 150 grammi di cocaina

Notte di contolli per i Carabinieri che tra venerdì 23 e sabato 24 marzo hanno svolto un'attività di sorveglianza del territorio, con particolare riferimento all’area di Sampierdarena, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati, ma anche all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacente. Controlli sono stati effettuati anche sulla vendita di bevande super alcoliche a minorenni nella movida.

Un arresto

I carabinieri del Comando Provinciale di Genova, coadiuvati dall’unità cinofila della Guardia di Finanza, hanno svolto mirati servizi di pattuglia, nel corso dei quali sono stati identificati numerosi avventori di bar e locali notturni presenti nella zona. Inoltre è stato arrestato un genovese di 41 anni con precedenti di polizia, poiché sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 5 grammi circa di “hashish”. Successivamente i militari hanno perquisito la sua abitazione dove, nascosti all'interno di un mobile in salotto, 150 grammi di cocaina suddivisa in dosi. L'uomo è stato portato al carcere di Marassi.