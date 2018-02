In giro per Sampierdarena con coltelli e documenti rubati

La scorsa notte, a Sampierdarena, la pattuglia della locale stazione carabinieri ha fermato per un controllo un genovese di 40 anni e un catanese di 42 anni, entrambi con pregiudizi di polizia. I due, sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di due coltelli a serramanico, quindi sono stati denunciati per porto di armi od oggetti atti a offendere.

Il 42enne è stato trovato in possesso di un punteruolo, di una tessera bancomat e dei documenti personali intestati a una 65enne, risultati provento di furto, pertanto è stato denunciato anche per ricettazione.