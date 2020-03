Sorpreso a nascondere droga in un rudere, 33enne in manette

Nel pomeriggio di martedì 24 marzo 2020 i Carabinieri hanno arrestato un uomo sorpreso a nascondere della droga in un rudere tra Sampierdarena e Sestri.

I militari, in servizio per il controllo del territorio, hanno notato uno straniero che si aggirava con fare sospetto e hanno deciso di seguirlo. L’uomo, sempre con andatura guardinga è arrivato in prossimità di Sestri e si addentrato in aperta campagna, dove c'era un rudere abbandonato. Una volta entrato, è stato sorpreso mentre nascondeva un involucro, che, recuperato, conteneva circa 50 grammi di cocaina.

Fermato e accompagnato presso gli uffici dei Carabinieri di Sampierdarena è stato identificato come un 33enne di origine marocchina, noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti. Dalla perquisizione personale le forze dell'ordine l'hanno trovato in possesso di 60 euro che, ritenuti provento di illecita attività, sono stati sequestrati insieme alla droga. L'uomo è stato quindi arrestato e portato nel carcere di Marassi