In casa oltre un etto di cocaina, quattro arresti a Sampierdarena

La scorsa notte il Nucleo Operativo della compagnia carabinieri di Sampierdarena, al termine di un'accurata attività d'indagine, ha arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti quattro giovani e sequestrato 110 grammi circa di cocaina.

A finire in manette sono stati un libanese di 20 anni, un 15enne marocchino, entrambi gravati da pregiudizi di polizia, e un suo connazionale di 27 anni, nonché da quanto accertato il destinatario della droga, un altro marocchino di 31 anni, gravato da pregiudizi di polizia.

Durante la perquisizione domiciliare in un'abitazione in via Reta, oltre alla droga, sono stati recuperati quattromila euro circa, materiale utile al confezionamento delle dosi e documentazione comprovante l'attività di spaccio dello stupefacente. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati trasferiti nel carcere di Marassi mentre il minore è stato trasferito presso un centro di prima accoglienza cittadino.