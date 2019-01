Sampierdarena, cinghiale a spasso in via Rolando

È comparso all'improvviso in mezzo alla strada, sotto gli sguardi increduli dei passanti che l'hanno guardato camminare come se nulla fosse: mattinata a spasso per Sampierdarena per un giovane cinghiale sceso dalle alture con tutta probabilità per cercare cibo.

L'animale è stato avvistato poco prima delle 10 in via Rolando: impossibile non notarlo mentre passeggiava in mezzo alla strada fermandosi ad annusare cassonetti e angoli, totalmente indifferente alla presenza di umani nei paraggi. Ovviamente, nel giro di pochi minuti sono arrivate diverse chiamate al 112, che ha a sua volta girato la segnalazione al personale della Regione che a oggi si occupa della cattura di questi animali.

Sul posto sono quindi arrivati gli agenti dell'ex polizia Provinciale, che hanno iniziato a spingere il cinghiale verso il Campasso, in una zona meno popolata, per tentare di catturarlo, mentre sui social iniziavano a circolare le immagini dell'ungulato a passeggio.