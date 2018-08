Sampierdarena, nuova chiusura per il Latin Palace: «Troppe risse»

Resta chiuso (di nuovo) per 40 giorni il Latin Palace Caffè di via Sampierdarena: i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sampierdarena hanno notificato al titolare del locale un decreto di sospensione della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) emesso dal Questore di Genova, ennesimo provvedimento adottato dopo una lunga serie di risse e aggressioni, l’ultima ai danni degli stessi carabinieri.

Il 29 luglio scorso, infatti, i militari della Compagnia di Sampierdarena erano stati aggrediti da un cliente del locale, un 35enne italiano, durante un normale controllo: evidentemente ubriaco, l’uomo si era rifiutato di mostrare i documenti e aveva spintonato e insultato i carabinieri facendone cadere uno a terra e poi tentando la fuga a piedi per le vie del quartiere.

Il 35enne era stato alla fine bloccato e arrestatoper i reati di violenza e resistenza a un pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e oltraggio a pubblico ufficiale, ma dai controlli effettuati anche in collaborazione con polizia Municipale e Nas era emersa la presenza, tra i clienti abituali del Latin Palace, di persone con numerosi precedenti penali, alcuni anche per armi, stupefacenti e reati contro la persona.

Già nel settembre 2017 era stata disposta la sospensione per quindici giorni della Scia del locale di via Sampierdarena a seguito di una violenta rissa, provvedimento che era stato nuovamente adottato nel novembre 2017, questa volta per la durata di 30 giorni, per una maxi rissa durante la quale erano stati anche lanciati oggetti pericolosi tra cui bottiglie di vetro.