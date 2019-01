Sampierdarena, dopo 15 anni chiude la libreria dei Fratelli Frilli. Altra chiusura a Marassi

In epoca di e-book e e-commerce, diventa sempre più difficile per le piccole librerie (e in generale per i piccoli negozi) sopravvivere. La dimostrazione arriva anche da Genova, dove nel giro di poche settimane chiudono i battenti due librerie di quartiere, una a Sampierdarena e una a Marassi.

I Fratelli Frilli: «Chiudiamo nel silenzio»

Nel primo caso si tratta di una libreria che era diventata un punto di riferimento e di "genovesità" a Sampierdarena, la libreria dei Fratelli Frilli di piazza Vittorio Veneto, che ha abbassato la saracinesca nel 2018 per non riaprire più nel 2019.

Aperta nel 2004, «Rispetto la volontà di mio fratello Giacomo di non divulgare la notizia e di chiudere nel silenzio, lo stesso che ha accompagnato e continua ad accompagnare il declino di un intero quartiere e forse di un'intera città - ha scritto su Facebook Carlo Frilli, uno dei due fratelli che nel 2000 hanno fondato la casa editrice che porta il loro nome (e che continuerà l’attività) - Ovunque in Italia è un ripetersi di queste scene in cui le librerie vengono dimenticate, vengono disertate a beneficio di quei colossi, freddi e assuefanti chiamati centri commerciali».

A Marassi la giovane imprenditrice alza bandiera bianca

A diversi chilometri di distanza, Natascia Mameli, titolare di Marassi Libri, aperta nel 2015 in corso De Stefanis, ha condiviso su Facebook un messaggio molto simile: un’avventura durata pochi anni, in la giovane proprietaria ha investito moltissimo e che il quartiere aveva accolto con calore.

La crisi, però, si era fatta sentire già a nei primi mesi del 2018, e a giugno erano arrivate le prime avvisaglie: «È stata un'esperienza eccitante e terrorizzante allo stesso momento, e non me ne pento - scriveva Natascia Mameli - Purtroppo però sento le fatiche fisiche e mentali diventare troppe per poter continuare. Mi spiace soprattutto perché credo di aver creato qualcosa di bello, un punto di riferimento per il quartiere e per tutti coloro che sentono quel bisogno interno di evadere e conoscere, che è contemporaneamente altruismo e egoismo allo stato puro. Quella pratica che gli altri chiamano “leggere” ma che noi sappiamo essere molto di più».

Due casi molto diversi l’uno dall’altro - da una parte una giovane che ha deciso di iniziare una nuova avventura nel suo quartiere ritrovandosi davanti troppi ostacoli, dall’altra una realtà storica che dopo anni di lotta si è vista costretta ad alzare bandiera bianca - accomunati però dallo sconforto con cui è stata annunciata quella che, di fatto, è una sconfitta. Non solo per i titolari, ma per i quartieri e la città in cui entrambi hanno investito.