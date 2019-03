A spasso per Sampierdarena con un cartello stradale, tre giovani nei guai

Questa mattina intorno alle 7 tre ragazzi camminavano tranquillamente in via Pieragostini a Sampierdarena con un cartello stradale indicante un attraversamento pedonale, completo del palo lungo 2,5 metri circa, quando, sono stati notati dai carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Sampierdarena.

Immediatamente fermati, i tre, un genovese di 22 anni, un peruviano di 21 e un ecuadoriano di 23 anni, studenti, tutti in evidente stato di alterazione per abuso di sostanze alcoliche, sono stati denunciati per ubriachezza e concorso in ricettazione.

Il cartello è stato restituito ad Aster, che provvederà a rimetterlo a posto.